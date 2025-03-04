В Сербии пострадали три женщины-депутата во время беспорядков в парламенте

В Сербии оппозиционные депутаты попытались сорвать заседание парламента — они забросали своих коллег пиротехникой. В результате пострадали три женщины-депутата. Врачи борются за жизнь одной из них, а также за жизнь нерожденного ребенка другой. После беспорядков депутаты не стали останавливать заседание, посвященное поправкам в закон об образовании на фоне протестов студентов после трагедии в Нови-Саде. Более того, спикер парламента Брнабич отказалась отпускать народных избранников на обед, а после заседания заставила их самих убирать зал парламента.