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Песков счел позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США

Пресс-секретарть российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о его готовности к переговорам для урегулирования конфликта с Россией. Представитель Кремля сказал журналистам: «Готов — это хорошо. Это позитивно».

Источник: AP 2024

Незадолго до этого Дмитрий Песков заявил, что Украина потеряет большую часть поступающих боеприпасов, техники и разведданных из-за приостановки помощи от США. В связи с этим, по словам представителя Кремля, можно надеяться, что украинские власти изменят позицию и согласятся на мирное урегулирование конфликта.

4 марта Владимир Зеленский прокомментировал перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме из-за различных взглядов на урегулирование российско-украинского конфликта. Президент Украины выразил сожаление из-за случившегося и заявил о готовности работать «под сильным руководством» Дональда Трампа для достижения мира. Госсекретарь США Марко Рубио требовал от Владимира Зеленского извиниться за конфликт в Овальном кабинете, но тот не стал этого делать.

Трамп Дональд
Песков Дмитрий