Песков счел позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США

4 марта Владимир Зеленский прокомментировал перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме из-за различных взглядов на урегулирование российско-украинского конфликта. Президент Украины выразил сожаление из-за случившегося и заявил о готовности работать «под сильным руководством» Дональда Трампа для достижения мира. Госсекретарь США Марко Рубио требовал от Владимира Зеленского извиниться за конфликт в Овальном кабинете, но тот не стал этого делать.