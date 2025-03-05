Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ

Резолюцию подготовила РФ в соавторстве с десятками государств, в том числе Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, КНР, Киргизией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, КНДР и Ираном. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости ранее призывал членов ООН поддержать документ и «отдать таким образом дань памяти всем, кто положил свои жизни на алтарь борьбы за мир без нацизма».