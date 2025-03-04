«С Минска надо уходить, строить только в крайнем случае». Лукашенко высказался про строительство жилья в Минске

Президент, обращаясь к чиновникам, попросил, чтобы новому министру помогли вникнуть в дело, «потому что там махровых бюрократов и мздоимцев было достаточно». Он допустил, что вероятно, они никуда не делись. По словам Лукашенко, в стране принималось много решений, касающихся строительства — дороги, жилье. Он уточнил, что, начиная от деревень, арендного жилья и заканчивая Минском.