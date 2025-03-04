«С Минска надо уходить, строить только в крайнем случае». Лукашенко высказался про строительство жилья в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения по составу нового правительства 4 марта, сказал строить жилье в Минске только по необходимости. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, представляя нового министра архитектуры и строительства Александра Студнева, который ранее работал председателем Могилевского горисполкома, уточнил, что на ним наблюдали в Могилеве, подчеркнув, что новый министр немало там сделал.
— Крутой так вообще восхищен (глава Администрации президента Дмитрий Крутой. — Ред.), что он в Могилеве сделал. Наверное, потому что он уполномоченный там. Могилев я знаю до каждого метра. Где-то летом поедем, посмотрим, что там сделано, — отметил Александр Лукашенко.
Президент, обращаясь к чиновникам, попросил, чтобы новому министру помогли вникнуть в дело, «потому что там махровых бюрократов и мздоимцев было достаточно». Он допустил, что вероятно, они никуда не делись. По словам Лукашенко, в стране принималось много решений, касающихся строительства — дороги, жилье. Он уточнил, что, начиная от деревень, арендного жилья и заканчивая Минском.
— С Минска надо уходить, строить только в крайнем случае, по необходимости. Надо строить там, где мы разворачиваем производства, и особенно в регионах, — заявил глава государства.
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