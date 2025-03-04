Маск призвал проследить за поведением Зеленского после слов о мире

Ранее Зеленский опубликовал заявление в социальной сети, в котором написал, что хочет исправить последствия провальной встречи в Овальном кабинете. Он поблагодарил США за помощь, заверил в желании Украины как можно скорее сесть за стол переговоров и согласился «работать под сильным руководством» лидера США.