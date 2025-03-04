Маск призвал проследить за поведением Зеленского после слов о мире

Об этом он написал на своей странице в X после заявления украинского лидера о готовности к мирным переговорам.
«Важны действия, а не слова. Давайте посмотрим, какие шаги будут предприняты», — говорится в посте.
Ранее Зеленский опубликовал заявление в социальной сети, в котором написал, что хочет исправить последствия провальной встречи в Овальном кабинете. Он поблагодарил США за помощь, заверил в желании Украины как можно скорее сесть за стол переговоров и согласился «работать под сильным руководством» лидера США.
Через несколько дней после перепалки США приостановили помощь Украине, а Трамп и ряд других американских чиновников обвинили Зеленского в нежелании мира.