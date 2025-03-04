Politico: Киев боится потерять территории в случае приостановки помощи США

По данным Politico, американская администрация пока что не издала официальный указ о прекращении помощи, но ее приостановили для пересмотра. Также в США хотят убедиться, что она «способствует решению проблемы». Газета считает, что доля США в поставках Украине военной техники занимает только 20%: 55% производит Киев, 25% передает Европа и другие страны. Однако именно Вашингтон отправляет наиболее смертоносные и важные орудия. Кроме этого, Украина сильно зависит от данных разведки США и поставок средств ПВО, без этого им будет сложно защищаться от БПЛА и ракет.