Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: нельзя предсказать, как заморозка помощи США повлияет на Зеленского

По словам главы МИД РФ, нельзя предсказать, сядет ли глава киевского режима за стол переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что поведение украинского лидера Владимира Зеленского после заморозки помощи США нельзя предсказать.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — заявил министр в эфире Первого канала.

Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон остановил поставки американской военной помощи Украине 4 марта в 4.30 по мск.

При этом американский вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что США не исключают возможности возобновления поставок вооружения и военной техники на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров.