Лавров: нельзя предсказать, как заморозка помощи США повлияет на Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что поведение украинского лидера Владимира Зеленского после заморозки помощи США нельзя предсказать.
«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — заявил министр в эфире Первого канала.
Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон остановил поставки американской военной помощи Украине 4 марта в 4.30 по мск.
При этом американский вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что США не исключают возможности возобновления поставок вооружения и военной техники на Украину в случае начала Киевом мирных переговоров.