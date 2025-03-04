Reuters: Трамп объявит о сделке с Украиной в выступлении перед конгрессом

Соединенные Штаты Америки и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о полезных ископаемых, американский президент Дональд Трамп намерен объявить об этом во время выступления перед конгрессом, пишет Reuters, ссылаясь на источники.
При этом они подчеркнули, что сделка все еще не подписана, ситуация «может измениться».
Отметим, выступление Трампа перед конгрессом США должно состояться вечером 4 марта по местному времени (в ночь на 5 марта по мск).
Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что сделка, касающаяся украинских ресурсов, «ещё не мертва». Для «возобновления переговоров» главе Украины Владимиру Зеленскому следует быть «в большей степени признательным», отметил он.
Напомним, подписание соглашения об украинских полезных ресурсов между Трампом и Зеленским, намеченное 28 февраля, не состоялось. Глава Украины прибыл в Вашингтон, однако его встреча с президентом США завершилась перепалкой, и главу киевского режима попросили покинуть Белый дом.