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Зеленский поручил уточнить у США будущее военной помощи Украине

Как утверждает Зеленский, Киеву важны нормальные партнерские отношения с Вашингтоном для окончания конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский распорядился, чтобы министр обороны Украины, руководители разведки и дипломаты обратились к Соединённым Штатам за разъяснениями относительно дальнейших поставок военной помощи.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, в украинском обществе возникает множество вопросов о будущем американской поддержки, и власти должны предоставить людям четкие ответы, исключив неопределенность. Зеленский также подчеркнул, что Киев стремится поддерживать стабильные партнерские отношения с Вашингтоном, рассматривая их как важный фактор в урегулировании вооруженного конфликта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что возможная приостановка поставок вооружений Украине со стороны Соединенных Штатов Америки может сподвигнуть Киев к мирному урегулированию.