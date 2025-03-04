Зеленский поручил уточнить у США будущее военной помощи Украине

По его словам, в украинском обществе возникает множество вопросов о будущем американской поддержки, и власти должны предоставить людям четкие ответы, исключив неопределенность. Зеленский также подчеркнул, что Киев стремится поддерживать стабильные партнерские отношения с Вашингтоном, рассматривая их как важный фактор в урегулировании вооруженного конфликта.