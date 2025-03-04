Зеленский поручил уточнить у США будущее военной помощи Украине

Владимир Зеленский распорядился, чтобы министр обороны Украины, руководители разведки и дипломаты обратились к Соединённым Штатам за разъяснениями относительно дальнейших поставок военной помощи.
Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.
По его словам, в украинском обществе возникает множество вопросов о будущем американской поддержки, и власти должны предоставить людям четкие ответы, исключив неопределенность. Зеленский также подчеркнул, что Киев стремится поддерживать стабильные партнерские отношения с Вашингтоном, рассматривая их как важный фактор в урегулировании вооруженного конфликта.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что возможная приостановка поставок вооружений Украине со стороны Соединенных Штатов Америки может сподвигнуть Киев к мирному урегулированию.