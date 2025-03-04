Олейник: У Зеленского помутился рассудок от многолетней лести Запада

Западные страны на протяжении нескольких лет активно подогревали самолюбие Владимира Зеленского, уделяя ему больше внимания и почестей, чем любому другому политику. Резкая критика от Дональда Трампа на встрече в Вашингтоне и в последние дни была ожидаема. Об этом в комментарии aif.ru сказал политолог, бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«Западные страны и прошлая администрация США в течение нескольких лет поднимали самооценку Зеленского. Нэнси Пелоси, которая возглавляла Палату представителей Конгресса США, целовала ему руки в прямом смысле слова. Теперь же, во время приема у Трампа в Белом доме, его поставили на то место, которое он заслуживает со своим сомнительным и спорным статусом. Зеленский имел чрезмерно завышенную самооценку из-за того, что его принимали более восторженно, чем любого другого политика. У него просто поехала крыша — помутился рассудок», — отметил Владимир Олейник в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, после скандала в Белом доме рядовые американцы впервые увидели и осознали, что имеют дело с нестабильной личностью в лице Зеленского.
Переговоры между Трампом и Зеленским в Белом доме, которые были связаны с подписанием договора о редкоземельных элементах, завершились ссорой. После взаимных обвинений лидер киевского режима покинул резиденцию президента США досрочно. На этой неделе Зеленский был вынужден признать ошибки в поведении во время встречи и попросить Дональда Трампа о повторных переговорах.