Олейник: У Зеленского помутился рассудок от многолетней лести Запада

«Западные страны и прошлая администрация США в течение нескольких лет поднимали самооценку Зеленского. Нэнси Пелоси, которая возглавляла Палату представителей Конгресса США, целовала ему руки в прямом смысле слова. Теперь же, во время приема у Трампа в Белом доме, его поставили на то место, которое он заслуживает со своим сомнительным и спорным статусом. Зеленский имел чрезмерно завышенную самооценку из-за того, что его принимали более восторженно, чем любого другого политика. У него просто поехала крыша — помутился рассудок», — отметил Владимир Олейник в беседе с aif.ru.