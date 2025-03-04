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Порты у Панамского канала переходят под контроль инвесторов США

Американский инвестиционный консорциум также выкупает у CK Hutchison 43 других порта, включающих 199 причалов, расположенных в 23 странах.

Источник: Аргументы и факты

Панамские порты переходят под управление американских инвесторов, включая компанию BlackRock, после того как президент США Дональд Трамп заявлял о намерении восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом.

Об этом во вторник сообщил гонконгский оператор портовой инфраструктуры.

Согласно заявлению корпорации CK Hutchison Holdings, консорциум BlackRock-TiL достиг предварительных договоренностей о приобретении 90% акций Panama Ports Company, управляющей портами Бальбоа и Кристобаль.

Сделка требует одобрения со стороны властей Панамы, а окончательное подписание всех необходимых документов запланировано не позднее 2 апреля 2025 года.

Помимо панамских объектов, американский инвестиционный консорциум также выкупает у CK Hutchison 43 других порта, включающих 199 причалов, расположенных в 23 странах. Общая стоимость сделки, охватывающей все активы, составляет 22,8 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что международные инвесторы на фоне переговоров России и США активно ищут пути обхода антироссийских санкций для покупки активов РФ.