Трамп продает всем желающим право пообедать с ним в своей резиденции: вот сколько это стоит

Сообщается, что желающим пообедать с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида выставляют счет до $5 млн. Предложением пользуются бизнесмены и предприниматели, уточняет издание. Так, неделю назад подобный обед прошел в резиденции Дональда Трампа. С президентом пообедали несколько человек, каждый из которых заплатил за эту возможность по одному миллиону долларов.