Трамп продает всем желающим право пообедать с ним в своей резиденции: вот сколько это стоит

Президент США Дональд Трамп продает места за своим обеденным столом. О том, сколько стоит обед с президентом, пишет американский журнал Wired со ссылкой на источники.
Сообщается, что желающим пообедать с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида выставляют счет до $5 млн. Предложением пользуются бизнесмены и предприниматели, уточняет издание. Так, неделю назад подобный обед прошел в резиденции Дональда Трампа. С президентом пообедали несколько человек, каждый из которых заплатил за эту возможность по одному миллиону долларов.
Напомним, сразу после победы на выборах президента США Дональд Трамп выпустил собственный парфюм под названием Fight Fight Fight, что переводится как «Борись, борись, борись». Одеколон для мужчин и туалетная вода для женщин продавались по цене 199 долларов, причем сам президент рекламировал парфюм в социальных сетях.
Тем временем российские бизнесмены, которые торгуют сувенирами и матрешками с новым президентом США, жалуются, что товары с изображением Трампа упали в цене.