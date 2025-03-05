Ранее Кремль сообщил, что фиксирует в мировых СМИ сообщения о возможной отмене санкций, введенных против России, но ориентируется исключительно на официальные заявления. Российские власти также согласны с недавним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его предыдущие действия принесли России только горе.