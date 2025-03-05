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Сийярто: США готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против России

Администрация Дональда Трампа выражает готовность к обсуждению возможной отмены санкций против России в энергетическом секторе, которые оказывают негативное влияние на Венгрию. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарём США Марко Рубио.

Источник: Life.ru

«Соединённые Штаты абсолютно, на 100 процентов, готовы пересмотреть санкционные меры, которые были введены при администрации Байдена, с целью их отмены», — отметил Сийярто в интервью венгерскому телеканалу M1.

Дипломат подчеркнул, что ограничения против России затрагивают энергетическую безопасность Венгрии, препятствуя закупкам российского природного газа и сотрудничеству в области ядерной энергетики.

Ранее Кремль сообщил, что фиксирует в мировых СМИ сообщения о возможной отмене санкций, введенных против России, но ориентируется исключительно на официальные заявления. Российские власти также согласны с недавним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его предыдущие действия принесли России только горе.