СМИ: В ФРГ думают, как не допустить запуска «Северного потока — 2»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает какой-либо информацией о планах США перезапустить «Северный поток — 2». Напомним, что диверсия на газопроводах случилась 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако результатами с Россией не поделилась, несмотря на запросы. Позднее выяснилось, что в подрыве газопроводов подозревают украинского дайвера.