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СМИ: В ФРГ думают, как не допустить запуска «Северного потока — 2»

Правительство Германии считает реалистичным сценарий запуска газопровода «Северный поток — 2» в результате договорённостей между Россией и США. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на правительственные источники. Однако в настоящее время немецкие власти обсуждают, как можно предотвратить возобновление проекта.

Источник: Life.ru

Ранее издание сообщило, что специальный посланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для неофициальных переговоров о возобновлении работы «Северного потока — 2». В рамках возможной сделки американские инвесторы могут выступить посредниками при поставках российского газа.

Также обсуждались планы восстановления «Северного потока — 1» для транспортировки «зелёного» водорода из Финляндии в Германию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает какой-либо информацией о планах США перезапустить «Северный поток — 2». Напомним, что диверсия на газопроводах случилась 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако результатами с Россией не поделилась, несмотря на запросы. Позднее выяснилось, что в подрыве газопроводов подозревают украинского дайвера.