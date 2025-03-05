В Незалежной в 2018 году за торговлю наркотиками Капустина* задержала СБУ, однако уголовное дело не возбуждалось. В 2021 году Капустин* участвовал в нападении неонацистов на участников гей-парада в Киеве, был схвачен полицией, но каким-то образом сумел убежать. При этом у него есть собственный бизнес — он шьёт одежду для нацистов всего мира и беспрепятственно продаёт её в Интернете. До сих пор никто на Западе не попытался закрыть это предприятие.