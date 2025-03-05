Путин разрешил спор новгородских элит о новом губернаторе

Президент Владимир Путин утвердил Александра Дронова на посту врио губернатора Новгородской области.
Президент Владимир Путин разрешил спор новгородских элит о временно исполняющем обязанности губернатора. На встрече в Кремле глава государства предложил этот пост первому заместителю главы региона Александру Дронову. Как объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский, глава государства решил не разрушать устоявшуюся в области политическую систему.
«Как дела, Александр Валентинович? Входите в курс дел? Собственно говоря, вам там входить-то нечего, вы и так в курсе. Сколько вы там уже работаете?» — поинтересовался Путин в самом начале встречи.
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Дронов отметил, что работает в Новгородской области с 2017 года и поблагодарил Путина за доверие. «Для меня это большая ответственность — перед вами, перед жителями региона», — подчеркнул глава региона.
Врио губернатора доложил главе государств о социально-экономическом развитии региона. На встрече в Кремле обсудили вопросы демографии, здравоохранения и ЖКХ. Особое внимание уделили производству беспилотников.
Президент 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. В этот же день Никитина назначили заместителем министра транспорта. После этого обязанности главы региона исполнял Дронов — выпускник четвертого потока «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.
Ранее близкие к федеральной политике инсайдеры URA.RU сообщали, что между несколькими местными группами, среди которых — влиятельные представители силовых ведомств, ФСО и администрации президента, шли острые переговоры по поводу кандидатуры на пост губернатора Новгородской области. Одни лоббировали кандидата, которому грозят разборки со следователями, другие — искали альтернативу, которая всех устроит.
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Путин решил утвердить Дронова на посту врио губернатора Новгородской области, чтобы не разрушать преемственность власти в регионе на фоне «достаточно экстренного» перевода Никитина в Москву, считает политолог Дмитрий Еловский. «Это признак доверия к команде Никитина, которая фактически сохраняется. Решение Путина — явный показатель того, что в регионе нет никакой зачистки, Никитину дали возможность оставить после себя надежного руководителя. Причем Дронов месяц был в качестве и.о. и за это время показал, что в состоянии справляться с работой. Зачем искать варяга, если есть подготовленный кадр, за которого ручается его бывший руководитель и который вызывает у местных элит и населения вполне нормальную реакцию. Это классический принцип: если работает — не трогай», — объяснил собеседник URA.RU.