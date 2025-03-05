Путин разрешил спор новгородских элит о новом губернаторе

Путин решил утвердить Дронова на посту врио губернатора Новгородской области, чтобы не разрушать преемственность власти в регионе на фоне «достаточно экстренного» перевода Никитина в Москву, считает политолог Дмитрий Еловский. «Это признак доверия к команде Никитина, которая фактически сохраняется. Решение Путина — явный показатель того, что в регионе нет никакой зачистки, Никитину дали возможность оставить после себя надежного руководителя. Причем Дронов месяц был в качестве и.о. и за это время показал, что в состоянии справляться с работой. Зачем искать варяга, если есть подготовленный кадр, за которого ручается его бывший руководитель и который вызывает у местных элит и населения вполне нормальную реакцию. Это классический принцип: если работает — не трогай», — объяснил собеседник URA.RU.