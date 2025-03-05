Российский СУ-35 перепугал французов над Средиземным морем: подробности

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекороню заявил, что российский военный самолет якобы допустил опасное сближение с французским беспилотным аппаратом. По утверждению Лекорню, это произошло над Средиземным морем, причем речь идет о французском дроне-разведчике.
«В воскресенье российский истребитель Су-35 допустил опасное сближение с французским дроном Reaper, который выполнял разведывательный полет над международными водами в Восточном Средиземноморье», — написал министр в социальной сети Х, назвав ситуацию «неприемлемой».
В то же время в российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские ВКС выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами.
Тем временем над Черным морем недалеко от берегов Крыма замечен американский самолёт-разведчик. Об этом сообщил Flightradar. По информации сервиса, самолёт вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. Он выполнил несколько длительных полётов над Чёрным морем, после чего вернулся к месту базирования.