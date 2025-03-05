Российский СУ-35 перепугал французов над Средиземным морем: подробности

Тем временем над Черным морем недалеко от берегов Крыма замечен американский самолёт-разведчик. Об этом сообщил Flightradar. По информации сервиса, самолёт вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. Он выполнил несколько длительных полётов над Чёрным морем, после чего вернулся к месту базирования.