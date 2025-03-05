Захарова удивилась незнанию главы МИД Израиля о героизации Бандеры на Украине

Степан Бандера в 1942 году стал один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии, целью которой была борьба за независимость страны. Еще во времена студенчества он вошел в Организацию украинских националистов, которые планировали создать самостоятельное государство на польских землях. Он быстро рос по карьерной лестнице, участвовал в организации убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, за что его осудили. В 1939 Германия вторглась в Польшу, Бандера освободился и стал сотрудничать с немцами. Он агитировал украинцев помогать немецкой армии воевать против СССР. Однако его планы на создание независимой Украины не соотносились с планами Германии, поэтому вскоре его вновь арестовали. В 1943 году он снова начинает активно сотрудничать с немецкой армией, расправляясь с мирным советским населением. После окончания войны он продолжил сотрудничать с нацистами, руководя террористической деятельностью на территории СССР. В 1992 году на Украине начали потихоньку менять отношение к участников УПА, в итоге сняв с них ответственность за сотрудничество с противником, поскольку они якобы боролись за независимость Украины. 22 января 2010 года тогдашний президент Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере посмертно звание Героя Украины.