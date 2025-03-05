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Сийярто: США готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против РФ

Темой для обсуждения стали те ограничения против РФ, которые оказывают воздействие на энергетическую безопасность Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность рассмотреть возможность отмены санкций против России, касающихся энергетического сектора.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

Сийярто отметил в интервью венгерскому телеканалу M1, что нынешнее американское руководство открыто к пересмотру ограничений, введенных при президентстве Джо Байдена, с целью их последующей отмены.

По его словам, действующие санкции создают препятствия для Венгрии в закупках российского природного газа и осложняют сотрудничество в области ядерной энергетики.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо, в котором призвал начать прямые переговоры между Евросоюзом и Россией.