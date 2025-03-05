Сийярто: США готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность рассмотреть возможность отмены санкций против России, касающихся энергетического сектора.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.
Сийярто отметил в интервью венгерскому телеканалу M1, что нынешнее американское руководство открыто к пересмотру ограничений, введенных при президентстве Джо Байдена, с целью их последующей отмены.
По его словам, действующие санкции создают препятствия для Венгрии в закупках российского природного газа и осложняют сотрудничество в области ядерной энергетики.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо, в котором призвал начать прямые переговоры между Евросоюзом и Россией.