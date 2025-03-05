В Германии строят планы противодействия возможному запуску «Северного потока — 2»

Правительство Германии всерьез озаботилось противодействием даже самой возможности ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2», которое якобы может произойти в результате возможных договоренностей между Россией и США. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники среди немецких чиновников.
Как утверждает газета, в правительственных кругах Германии озабочены слухами о гипотетической сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу. Более того, немецкие власти считают, что такой сценарий достаточно реалистичным и это их очень тревожит.
«В настоящее время проводится интенсивная проверка с целью определить, какие рычаги имеются в распоряжении Германии для предотвращения возобновления проекта “Северный поток — 2”, утверждает Bild.
Ранее KP.RU писал о сообщении Bild, что в Швейцарии якобы идут тайные переговоры по запуску «Северного потока-2», в которых участвует спецпосланник Трампа. При этом уточнялось, что сделка может состояться при участии США как посредника. Однако официальные власти страны не будут напрямую вмешиваться. В проекте задействуют американских инвесторов.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о переговорах по «Северному потоку — 2».
Германист Шмидт подробно разобрал, почему вокруг «Северных потоков» завязалась интрига и кому выгодны вбросы о газопроводах.