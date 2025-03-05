В Германии строят планы противодействия возможному запуску «Северного потока — 2»

Ранее KP.RU писал о сообщении Bild, что в Швейцарии якобы идут тайные переговоры по запуску «Северного потока-2», в которых участвует спецпосланник Трампа. При этом уточнялось, что сделка может состояться при участии США как посредника. Однако официальные власти страны не будут напрямую вмешиваться. В проекте задействуют американских инвесторов.