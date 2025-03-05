SHOT: российский Су-35С напугал французский MQ-9 над Средиземным морем

Российский истребитель Су-35С «напугал» французский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper в небе над Средиземным морем, информирует Telegram-канал SHOT.
«Российский Су-35 сделал три пролёта над MQ-9 Reaper. МО Франции жалуется, что БПЛА мог потерять управление и упасть в международные воды», — говорится в публикации.
Telegram-канал обнародовал соответствующие кадры.
Ранее глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что истребитель РФ «опасно сблизился» с французским беспилотником.
По его словам, Су-35 допустил «опасное сближение» с MQ-9 Reaper, который выполнял разведывательный полёт над международными водами в Восточном Средиземноморье.