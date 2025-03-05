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Лукашенко заявил, что начало СВО связано с угрозами на Украине

Президент Белоруссии объяснил решение Путина о начале СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина о причинах проведения специальной военной операции. Лукашенко подчеркнул, что основной причиной были возникшие на Украине угрозы.

«Выбор есть всегда и, возможно, у Путина были альтернативы. Но дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине», — сказал политик в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Видео опубликовано на странице Нуфала в социальной сети Х.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ продолжат бороться за интересы собственного народа, в этом заключается смысл специальной военной операции (СВО) на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также назвал решение о начале специальной военной операции на Украине трудным, однако единственно верным и возможным.