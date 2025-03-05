Лукашенко заявил, что начало СВО связано с угрозами на Украине

«Выбор есть всегда и, возможно, у Путина были альтернативы. Но дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине», — сказал политик в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Видео опубликовано на странице Нуфала в социальной сети Х.