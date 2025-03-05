Bild: ФРГ намерена помешать сделке США и России по запуску «Северного потока-2»

По данным Bild, власти России и США в течение нескольких недель ведут переговоры о запуске газопровода. Указано, что американская сторона хотела бы выступить посредником в поставках российского газа в Германию через «Северный поток-2», но только на уровне частных компаний. Один из потенциальных участников переговоров, спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, их полностью отрицает.