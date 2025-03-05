ГА ООН приняла российскую резолюцию о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны

Генассамблея ООН приняла предложенный Российской Федерацией проект резолюции о восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны.
В документе предлагается всем государствам-членам всемирной организации, а также входящим в систему ООН структурам, НПО и частным лицам отмечать окончание Второй мировой 8 и 9 мая. В эти дни предлагается отдать дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Также в резолюции предложено провести специальное торжественное заседание ГА ООН и впоследствии проводить подобные раз в пять лет.
Вместе с Россией резолюцию представили Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Киргизия, Сербия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, перед голосованием в качестве соавторов присоединились Алжир, Малайзия, Венесуэла, ЮАР, Вьетнам, Конго, Кения и Ирак.
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