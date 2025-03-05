ГА ООН приняла российскую резолюцию о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны

В документе предлагается всем государствам-членам всемирной организации, а также входящим в систему ООН структурам, НПО и частным лицам отмечать окончание Второй мировой 8 и 9 мая. В эти дни предлагается отдать дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. Также в резолюции предложено провести специальное торжественное заседание ГА ООН и впоследствии проводить подобные раз в пять лет.