«Мы встречались в прошлой жизни»: почему во время переговоров с Путиным премьер Мьянмы заговорил о реинкарнации

Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн высказал предположение, что в одной из прошлых жизней он мог встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Такую мысль Хлайн высказал во время своего визита в Москву, информирует пресс-служба Кремля.