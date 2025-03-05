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«Мы встречались в прошлой жизни»: почему во время переговоров с Путиным премьер Мьянмы заговорил о реинкарнации

Премьер Мьянмы Хлайн предположил, что встречался с Путиным в прошлой жизни.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн высказал предположение, что в одной из прошлых жизней он мог встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Такую мысль Хлайн высказал во время своего визита в Москву, информирует пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Мин Аун Хлайн преподнес Владимиру Путину два уникальных издания, в одном из которых содержится предсказание Будды о будущем российском правителе, что и побудило премьер-министра Мьянмы к беседе о реинкарнации.

Российский президент отметил, что с уважением относится к буддизму.

Накануне сообщалось, что Россия и Мьянма подписали меморандум о строительстве в республике атомной электростанции малой мощности. Об этом и других важных итогах переговоров читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в прошлом году Мьянма подарила Московскому цирку шесть слонят в честь 75-летия дипотношений. Пять слоних и один слон спецбортом прилетели из Мьянмы в Москву.