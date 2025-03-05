В США раскрыли стоимость ужина с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго

Трамп выступит перед обеими палатами Конгресса в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени. Журналисты полагают, что большая часть выступления политика будет посвящена внутренним проблемам. Однако весьма вероятно, что глава Белого дома затронет конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.