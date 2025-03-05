Миршаймер: Украина не сможет противостоять РФ без США и должна пойти на мир

Миршаймер отметил, что если исключить США из уравнения, то шансы Украины и Европы на успех становятся еще меньше, и они не смогут противостоять силе России. Профессор уверен, что в таком случае Украина обречена на поражение. Он также призвал Владимира Зеленского трезво взглянуть на ситуацию и согласиться на мирные инициативы, предложенные экс-президентом США Дональдом Трампом.