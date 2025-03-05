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Миршаймер: Украина не сможет противостоять РФ без США и должна пойти на мир

Он также призвал Зеленского трезво оценить ситуацию.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина и Европа не смогут справиться с успехами России на поле боя без поддержки Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что даже с участием США, восточно- и западноевропейских стран, а также Украины, не удастся одержать победу над Россией.

Миршаймер отметил, что если исключить США из уравнения, то шансы Украины и Европы на успех становятся еще меньше, и они не смогут противостоять силе России. Профессор уверен, что в таком случае Украина обречена на поражение. Он также призвал Владимира Зеленского трезво взглянуть на ситуацию и согласиться на мирные инициативы, предложенные экс-президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Владимир Зеленский распорядился, чтобы министр обороны Украины, руководители разведки и дипломаты обратились к Соединённым Штатам за разъяснениями относительно дальнейших поставок военной помощи.