Египет предложил план восстановления Газы со строительством аэропорта

«Мы собираемся построить рыбацкую пристань, торговый порт и международный аэропорт», — заявил министр по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).
Абдель Аты подчеркнул, что Египет активно взаимодействует с Европой и США для поддержки проекта. Он добавил, что план реконструкции также охватывает дороги и доступ к коммунальным услугам. Египет намерен отстроить 200 тысяч новых домов, чтобы обеспечить жильём местных жителей.
В ХАМАС прокомментировали итоги саммита ЛАГ, поприветствовав план реконструкции Газы. В радикальном движении призвали обеспечить его успешную реализацию.
Ранее Израиль предлагал перемирие на Рамадан и Песах, но в ХАМАС отвергли это предложение. В итоге израильская армия возобновила операции на юге Газы.