Египет предложил план восстановления Газы со строительством аэропорта

Абдель Аты подчеркнул, что Египет активно взаимодействует с Европой и США для поддержки проекта. Он добавил, что план реконструкции также охватывает дороги и доступ к коммунальным услугам. Египет намерен отстроить 200 тысяч новых домов, чтобы обеспечить жильём местных жителей.