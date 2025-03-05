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Ушаков: Путин посетит Индию в течение 2025 года

Помощник Путина анонсировал визит российского лидера в Индию.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетит Индию в 2025 году. Об этом информировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, индийская сторона направила президенту РФ официальное приглашение, однако сроки посещения Путиным этой страны еще не обсуждались.

«Но это будет визит в этом году обязательно», — сказал Ушаков РИА Новости.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил в июле 2024 года Москву с официальным визитом.

Тем временем в России находится с визитом председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн. Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным Хлайн высказал предположение, что в одной из прошлых жизней они уже могли встречаться. В ответ российский президент отметил, что с уважением относится к концепции буддизма.