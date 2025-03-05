Ушаков: Путин посетит Индию в течение 2025 года

Тем временем в России находится с визитом председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн. Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным Хлайн высказал предположение, что в одной из прошлых жизней они уже могли встречаться. В ответ российский президент отметил, что с уважением относится к концепции буддизма.