Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии

«Скажем откровенно, для меня это выгодно, для нас это полезно, что у США и Евросоюза есть разногласия», — заявил в ответ на соответствующий вопрос Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.