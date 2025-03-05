Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Минска.
«Скажем откровенно, для меня это выгодно, для нас это полезно, что у США и Евросоюза есть разногласия», — заявил в ответ на соответствующий вопрос Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал европейские страны за нападки на свободу слова и подходы к выборам в ряде стран. Президент США Дональд Трамп заявлял, что изучает возможность введения пошлин на товары из ЕС.