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Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко: разногласия США и ЕС в интересах Минска.

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия США и ЕС в интересах Минска.

«Скажем откровенно, для меня это выгодно, для нас это полезно, что у США и Евросоюза есть разногласия», — заявил в ответ на соответствующий вопрос Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети Х.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал европейские страны за нападки на свободу слова и подходы к выборам в ряде стран. Президент США Дональд Трамп заявлял, что изучает возможность введения пошлин на товары из ЕС.

Лукашенко Александр
ЕС