Лукашенко считает возможным в будущем союз между США и Россией

«Это точно возможно, в жизни нет ничего невозможного. Это во-первых. Во-вторых, Россия всегда будет вашим союзником. Она остается одной из самых мощных военных держав, но не против кого-то конкретно. Вы и Россия можете объединиться против общего врага только в том случае, если он представляет угрозу для России и для вас. Сейчас у России нет врагов, и у США по большому счету тоже нет врагов. Для того, чтобы мир сохранял равновесие и избегал запутанных конфликтов, подобных тем, что происходят на Ближнем Востоке и на Украине. Для того, чтобы конфликты не происходили, альянс Соединенных Штатов и России является возможным и важным. Альянс имел бы решающее значение для экономического развития», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.