Глава Минфина США опроверг скорое подписание сделки по ресурсам с Украиной

США не намерены в ближайшее время подписывать соглашение с Украиной по полезным ископаемым, заявил министр финансов Скотт Бессент. Его слова приводит в соцсети Х журналистка Fox News Джеки Хайнрих. Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что стороны могут подписать соглашение вечером 4 марта (утро 5 марта по мск).