Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского

«Мне его (Зеленского — ред.) тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был на Украине, мы вели с Зеленским переговоры… Были теплые дружеские отношения. Но то, что он пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.