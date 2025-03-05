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Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского

Лукашенко: мне жаль Зеленского, но он пошел на поводу у крайних националистов.

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему жаль Зеленского, но тот пошел на поводу у крайних националистов.

«Мне его (Зеленского — ред.) тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был на Украине, мы вели с Зеленским переговоры… Были теплые дружеские отношения. Но то, что он пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Лукашенко Александр