Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID

«Маск — молодец, что начал делать ревизию расходов денежных средств США. USAID закрыли, и так далее, чем они (USAID — ред.) занимались? Они финансировали перевороты в странах. Около пяти с лишним миллиардов… было направлено на Украину для того, чтобы совершить майдан», — сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.