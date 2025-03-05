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Лукашенко похвалил Маска за ревизию USAID

Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию USAID.

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Маск правильно начал ревизию Агентства США по международному развитию (USAID), которое, по словам белорусского лидера, занималось организацией госпереворотов, в том числе на Украине.

«Маск — молодец, что начал делать ревизию расходов денежных средств США. USAID закрыли, и так далее, чем они (USAID — ред.) занимались? Они финансировали перевороты в странах. Около пяти с лишним миллиардов… было направлено на Украину для того, чтобы совершить майдан», — сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Лукашенко Александр