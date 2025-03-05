Море в опасности: депутаты требуют жестких мер против нефтяных разливов

Как рассказали в Заксобрании, вместе с депутатами в совещании приняли участие представители органов прокуратуры, федеральных и краевых ведомств, ответственных за обеспечение экологической безопасности, портовых структур, муниципальных образований, научного сообщества и общественности.
Так, в ходе общения выяснилось, что ежегодно фиксируются десятки случаев разливов, но виновных удается найти лишь в единичных случаях. Основная причина — отсутствие единого органа, ответственного за расследование источников загрязнения.
Депутаты и эксперты сошлись во мнении, что без четкой системы мониторинга и взаимодействия между ведомствами проблему не решить. Среди предложенных мер — увеличение штрафов за сброс нефти, обязательное водопользование для предприятий и контроль топлива судов, заходящих в приморские порты. Также планируется привлекать муниципальные власти к ликвидации последствий разливов.
«Наша задача — добиться внесения поправок в федеральное законодательство, в том числе в части увеличения штрафов за загрязнения акватории. Уверен, что несколько прецедентов с выпиской больших штрафов, помноженных на причиненный вред природе, удержат многих от соблазна сливать что-либо в акваторию», — озвучил одну из задач председатель комитета Андрей Андрейченко.