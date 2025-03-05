Море в опасности: депутаты требуют жестких мер против нефтяных разливов

Депутаты и эксперты сошлись во мнении, что без четкой системы мониторинга и взаимодействия между ведомствами проблему не решить. Среди предложенных мер — увеличение штрафов за сброс нефти, обязательное водопользование для предприятий и контроль топлива судов, заходящих в приморские порты. Также планируется привлекать муниципальные власти к ликвидации последствий разливов.