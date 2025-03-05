Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

«Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться», — сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.