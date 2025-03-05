Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в интервью заявил, что Украина в информационном пространстве приобрела репутацию страны, зависимой от внешних поставок. В то же время он признал, что помощь США необходима Киеву.
По мнению отставного генерала, Украина не выполнила важную задачу по созданию собственного производства вооружений и боеприпасов за последние три года. Кривонос отметил, что страна стала зависимой, как наркоман, от множества внешних факторов, при этом акцентируя важность американской продукции для Киева.
Он также коснулся инцидента, произошедшего 28 февраля в Белом доме, когда Владимир Зеленский вступил в перепалку с Дональдом Трампом. Кривонос выразил мнение, что поддержка Зеленского внутри страны исчезнет, как только начнут ухудшаться результаты работы украинских систем ПВО.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский мог прямо перед встречей с президентом США Дональдом Трампом употребить наркотики, на это указывает его нервное поведение.