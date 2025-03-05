Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал Украину «страной-наркоманом»

По мнению отставного генерала, Украина не выполнила важную задачу по созданию собственного производства вооружений и боеприпасов за последние три года. Кривонос отметил, что страна стала зависимой, как наркоман, от множества внешних факторов, при этом акцентируя важность американской продукции для Киева.