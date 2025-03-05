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Премьер Мьянмы Хлайн предположил, что встречался с Путиным в прошлой жизни

Во время переговоров Хлайн преподнес российскому лидеру два редких издания.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн допустил возможность того, что в одной из прошлых жизней уже встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Во время переговоров Хлайн преподнес российскому лидеру два редких издания, одно из которых содержит предсказание Будды о будущем правителе России. В связи с этим глава правительства Мьянмы высказал предположение о возможной встрече с Путиным в другом воплощении.

Ранее Россия и Мьянма приняли межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Договор был подписан по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и главы правителства Мьянмы Мин Аун Хлайна.