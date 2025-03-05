Лукашенко пригласил Трампа, Путина и Зеленского на переговоры в Белоруссию

28 февраля между президентами США и Украины произошел спор, после которого Белый дом прекратил военную помощь Киеву. Владимир Зеленский 4 марта написал в соцсети X, что встреча с Дональдом Трампом «пошла не так, как предполагалось». Он добавил, что «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить долгосрочный мир».