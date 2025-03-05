Лукашенко: в будущем возможен союз США и России

Лукашенко подчеркнул, что в жизни нет ничего невозможного, а Россия всегда останется потенциальным союзником Америки, поскольку является одной из ведущих военных держав. Он отметил, что объединение этих стран могло бы произойти при наличии общего врага, представляющего угрозу для обеих сторон. Однако, по его мнению, на данный момент ни Россия, ни США не имеют явных врагов.