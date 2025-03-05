Лукашенко: в будущем возможен союз США и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в будущем возможно формирование союза между Россией и США.
По его словам, такой альянс мог бы сыграть ключевую роль в поддержании глобального равновесия и предотвращении конфликтов.
Лукашенко подчеркнул, что в жизни нет ничего невозможного, а Россия всегда останется потенциальным союзником Америки, поскольку является одной из ведущих военных держав. Он отметил, что объединение этих стран могло бы произойти при наличии общего врага, представляющего угрозу для обеих сторон. Однако, по его мнению, на данный момент ни Россия, ни США не имеют явных врагов.
Президент Белоруссии также отметил, что сотрудничество двух мировых держав способствовало бы снижению геополитической напряженности, предотвращению кризисов, подобных тем, что разворачиваются на Ближнем Востоке и в Украине, а также стало бы важным фактором экономического развития. Такое заявление он сделал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что приглашает президента Соединённых Штатов Дональда Трампа вместе с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в Белоруссию для переговоров.