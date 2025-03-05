Лукашенко рассказал о последствиях нападения на Белоруссию

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Нападение на Белоруссию не обязательно повлечет ядерный ответ, но в экстремальной ситуации он будет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
«Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы. И не факт, что это начнется с ядерного противостояния, с применения, допустим, тактического ядерного оружия», — сказал Лукашенко.
По его словам, «если со стороны, к примеру, Запада, Польши, или откуда-то происходит нападение» на Белоруссию, то это не значит, что завтра будет применено ядерное оружие.
«Много же других методов — дипломатических, силовых, обычное оружие, тот же “Орешник” и прочее. Но никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует это оружие (ядерное — ред.), чтобы его применить. Точно так же поступят и США», — заключил он.