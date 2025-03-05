Лукашенко рассказал о последствиях нападения на Белоруссию

«Много же других методов — дипломатических, силовых, обычное оружие, тот же “Орешник” и прочее. Но никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует это оружие (ядерное — ред.), чтобы его применить. Точно так же поступят и США», — заключил он.