Лукашенко назвал Трампа «молодцом» за его усилия по прекращению конфликтов

Лукашенко также высказал мнение, что в политике не нужно возвращаться к прошлому, а важно двигаться вперед, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в мире. Он отметил, что Трамп смог «поставить ситуацию с головы на ноги» в отношениях между Востоком и Западом.