Лукашенко назвал Трампа «молодцом» за его усилия по прекращению конфликтов

Лукашенко также высказал мнение, что в политике не нужно возвращаться к прошлому, а важно двигаться вперед, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в мире. Он отметил, что Трамп смог «поставить ситуацию с головы на ноги» в отношениях между Востоком и Западом.
«Я не сторонник какого-то возвращения к чему-то. Нужно двигаться вперёд в соответствии с той ситуацией, которая складывается», — отметил он.
Белорусский лидер также выразил сожаление по поводу гибели молодых людей на фронте и заявил, что это ненормально. Лукашенко выразил оптимизм в отношении мирного урегулирования конфликтов.
Также Лукашенко заявил, что решение президента России Владимира Путина о начале СВО связано не только с расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что, увидев масштабы конфликта, Путин стремился к переговорам с Киевом.