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Президент Аргентины поддержал Трампа и удалил все совместные фото с Зеленским

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским со своей страницы в социальной сети X. Это произошло в пятницу, 28 февраля, сразу после конфликта украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание RTN.

Источник: Life.ru

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет без согласия обсуждать мирное соглашение. По его словам, украинская делегация пыталась продолжить переговоры с Трампом после перепалки, но получила отказ.

Напомним, 28 февраля прошли скандальные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Республиканец выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. Зеленский возмутился и нагрубил Трампу. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение.