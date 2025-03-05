Лукашенко считает, что Пригожин «рвался к ядерной кнопке»

«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», — приводит агентство БелТА высказывания Лукашенко из интервью американскому блогеру Марио Науфалу. «Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти», — сказал президент Белоруссии. Он подчеркнул, что власти России не допустили бы такого развития событий, которое было также неприемлемо для стран Запада.
По словам Лукашенко, во время попытки мятежа Пригожина он сообщил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о готовности направить белорусские спецподразделения для укрепления защиты Москвы.
Лукашенко напомнил, что в ходе телефонных разговоров с Пригожиным он договорился о том, чтобы члены ЧВК «Вагнер» ушли на территорию Белоруссии. «Так закончился этот конфликт», — сказал он.
Белорусский президент также рассказал, что представители стран Запада в непубличном порядке благодарили его за содействие в урегулировании ситуации во время мятежа Пригожина.
Попытка мятежа.
Попытка мятежа ЧВК «Вагнер» произошла в России
Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых члены организации вернулись в полевые лагеря. Позднее в Кремле сообщили, что Пригожин «уйдет в Белоруссию», а сотрудники «Вагнера» не будут подвергнуты преследованию.