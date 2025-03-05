Лукашенко считает, что Пригожин «рвался к ядерной кнопке»

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер» произошла в России 23—25 июня . Основатель компании Евгений Пригожин заявил, будто по его подразделениям были нанесены удары, ответственность за которые он возложил на военное руководство России. В Минобороны РФ отвергли эти обвинения. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, до попытки мятежа Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны, после чего его уведомили о прекращении участия «Вагнера» в специальной военной операции на Украине.