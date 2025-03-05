Лукашенко заявил, что направил бы войска на защиту Москвы от Пригожина

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил бы самые боеспособные части защищать Москву, если бы основатель «Вагнера» Евгений Пригожин не согласился остановиться.
«Когда он (Пригожин — ред.) вышел из Ростова, мы с ним переговорили. Я детали (говорить — ред.) не буду, это отдельный большой разговор. Я понял, что ситуация серьезная. Я ему не сразу сказал о своих действиях, я его попросил — дай я подумаю и тебе позвоню и скажу, что мы можем сделать. И когда я собрал всю информацию, я решил, что должен решать. Если Женя Пригожин не согласится с моей точкой зрения переговоров, я вынужден буду поднять свои самые боеспособные части и направить их на защиту Москвы», — сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
По словам Лукашенко, он позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил прислать самолеты, чтобы перебросить белорусские спецподразделения под Москву для защиты российской столицы.