Лукашенко оценил действия Трампа по Украине и Ближнему Востоку

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно отозвался о действиях лидера США Дональда Трампа по прекращению конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил, что «готов встать рядом» в этом процессе.
«У меня большой оптимизм в связи с нынешней политикой администрации США. Они молодцы. И Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну на Украине, войну на Ближнем Востоке. Это дорогого стоит», — сказал Лукашенко.
«Во внешней политике, мне кажется, у него другой политики нет, кроме как прекратить войну. Блестящая идея. Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей», — подчеркнул он.