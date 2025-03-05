Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и «влазить в разборки», однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется.
«Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине. Никакого посредничества. Надо будет, (если — ред.) кто-то будет видеть, те, кто решает этот вопрос, интерес к Беларуси, — мы всегда готовы к этому. Но влазить в разборки эти», — сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
Он отметил, что Минск уже однажды «влез». «Здесь состоялись переговоры между Россией и Западом (речь о переговорах в нормандском формате в Минске в 2015 году — ред.). Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Но это вранье, это совсем не так тогда было — все было серьезно, и никто никого не собирался обманывать», — сказал Лукашенко.
По его словам, позже, когда ситуация изменилась, экс-лидерам Франции и Германии Франсуа Олланду и Ангеле Меркель «надо было встроиться в эту ситуацию», и они сказали, что сыграли главную роль в том, чтобы Украина получила время на подготовку к военным действиям с Россией. «Это вранье. Но в политике бывает», — добавил Лукашенко.