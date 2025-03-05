Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником по Украине

Он отметил, что Минск уже однажды «влез». «Здесь состоялись переговоры между Россией и Западом (речь о переговорах в нормандском формате в Минске в 2015 году — ред.). Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Но это вранье, это совсем не так тогда было — все было серьезно, и никто никого не собирался обманывать», — сказал Лукашенко.