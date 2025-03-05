Daily Mail: США запретили Британии делиться разведданными с Украиной

Соединённые Штаты запретили британской стороне передавать данные американской разведки Киеву, пишет Daily Mail.
По данным издания, все разведывательные службы и военные ведомства из Британии получили приказ, запрещающий передачу разведданных Вашингтона.
В частности, речь идёт о Центре правительственной связи Британии, разведывательных агентствах и разведывательных подразделениях британского Минобороны.
Напомним, администрация Соединённых Штатов подтвердила приостановку военной помощи Киеву.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских государств на встрече в Британии решили продолжать конфликт на Украине.