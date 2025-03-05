Экс-замглавы Омского гарнизонного суда получил высокий пост в Сочи

Собственно, его первой должностью стал пост судьи Омского гарнизонного военного суда, который он занял в декабре 1996 года. Весной 2001 года Сергея Горобца повысили до заместителя председателя этой инстанции, в этом статусе он провел следующие четыре года. С лета 2007 года служитель Фемиды отправлял правосудие в инстанциях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе возглавлял Невский районный суд с февраля 2011 по март 2022 года.