Экс-замглавы Омского гарнизонного суда получил высокий пост в Сочи

Собственно, его первой должностью стал пост судьи Омского гарнизонного военного суда, который он занял в декабре 1996 года. Весной 2001 года Сергея Горобца повысили до заместителя председателя этой инстанции, в этом статусе он провел следующие четыре года. С лета 2007 года служитель Фемиды отправлял правосудие в инстанциях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе возглавлял Невский районный суд с февраля 2011 по март 2022 года.
В штат Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Сергей Горобец вошел в декабре 2023 года, заняв пост заместителя председателя. Его полномочия на посту руководителя инстанции, согласно президентскому указу, ограничены 6 годами.
Как напомнили в администрации города-курорта Сочи, Третий апелляционный суд общей юрисдикции действует с 2019 года, его юрисдикция распространяется на весь юг России (Республика Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Республика Крым, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Севастополь, Астраханская область, Волгоградская и Ростовская области).