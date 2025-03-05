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Мирный план по Украине и восстановление Газы: Трамп выступает перед конгрессом

Президент США Дональд Трамп выступает с обращением перед конгрессом. В своей речи, получившей название «Возрождение американской мечты», он изложит планы своей администрации в области внутренней и внешней политики. Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам завершения конфликта на Украине и возвращению заложников из сектора Газа. «Газета.Ru» ведет трансляцию.
Источник: Газета.Ру

05:51 Отдельного внимания удостоился бизнесмен Илон Маск, которого Трамп представил как главу Департамента государственной эффективности (DOGE). Республиканцы встретили его аплодисментами. Маск был в непривычном для себя образе — в черном костюме.

05:49 Трамп пообещал защитить женский спорт от участия мужчин-трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), утверждая, что такие шаги необходимы для справедливости. Он привел примеры, такие как рекорд женского бега на длинные дистанции, который был побит мужчинами.

05:47 Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории США», отметив, что демократы не поддержат его, даже если он найдет лекарство от страшной болезни или решит проблему преступности.

05:39 Трамп заявил, что покончил с государственной цензурой в США и вернул в Америку свободу слова.

05:29 Демократы сидят молча, в то время как республиканцы встречают слова Трампа бурными аплодисментами.

05:24 «Америка вернулась»: Трамп открыл свое выступление заявлением о том, что за 43 дня добился большего, чем большинство администраций за весь срок правления. По его словам, лучшего него был только первый президент Джордж Вашингтон, с которым он бы «не хотел конкурировать». «За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — сказал он.

05:20 Трамп объявил о своей убедительной победе на выборах, вызвав протесты со стороны демократов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал к порядку и напомнил, что нарушителей могут вывести из зала. В итоге один из конгрессменов из Техаса покинул заседание в сопровождении охраны.

Когда член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин отказался занять свое место, Джонсон потребовал «вывести этого джентльмена из зала». После этого Трамп продолжил речь.

05:17 Дональд Трамп появился в зале заседаний конгресса под аплодисменты соратников республиканцев.

05:14 Мелания Трамп также присутствует в конгрессе. Первая леди приветствовала законодателей и судей Верховного суда.

05:01 В конгрессе завершены приготовления к выступлению Трампа. Сам президент уже в Капитолии.

04:57 Белый дом опубликовал выдержки из речи Трампа перед конгрессом:

▪️ Президент подчеркнет усилия по разрешению украинского конфликта;

▪️ США строят крупнейший газопровод на Аляске, к проекту присоединятся Япония и Южная Корея;

▪️В ближайшие дни США примут решение о значительном увеличении добычи редкоземельных металлов;

▪️ «Байден допустил бесконтрольный рост цен на яйца».

04:49 Трамп направился в Капитолий для выступления перед конгрессом, несмотря на то, что такие речи обычно даются в конце первого года. Президент обсудит в том числе и украинское урегулирование.