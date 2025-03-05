Мирный план по Украине и восстановление Газы: Трамп выступает перед конгрессом

05:24 «Америка вернулась»: Трамп открыл свое выступление заявлением о том, что за 43 дня добился большего, чем большинство администраций за весь срок правления. По его словам, лучшего него был только первый президент Джордж Вашингтон, с которым он бы «не хотел конкурировать». «За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — сказал он.