Мирный план по Украине и восстановление Газы: Трамп выступает перед конгрессом

05:51 Отдельного внимания удостоился бизнесмен Илон Маск, которого Трамп представил как главу Департамента государственной эффективности (DOGE). Республиканцы встретили его аплодисментами. Маск был в непривычном для себя образе — в черном костюме.
05:49 Трамп пообещал защитить женский спорт от участия мужчин-трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), утверждая, что такие шаги необходимы для справедливости. Он привел примеры, такие как рекорд женского бега на длинные дистанции, который был побит мужчинами.
05:47 Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории США», отметив, что демократы не поддержат его, даже если он найдет лекарство от страшной болезни или решит проблему преступности.
05:39 Трамп заявил, что покончил с государственной цензурой в США и вернул в Америку свободу слова.
05:29 Демократы сидят молча, в то время как республиканцы встречают слова Трампа бурными аплодисментами.
05:24 «Америка вернулась»: Трамп открыл свое выступление заявлением о том, что за 43 дня добился большего, чем большинство администраций за весь срок правления. По его словам, лучшего него был только первый президент Джордж Вашингтон, с которым он бы «не хотел конкурировать». «За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — сказал он.
05:20 Трамп объявил о своей убедительной победе на выборах, вызвав протесты со стороны демократов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал к порядку и напомнил, что нарушителей могут вывести из зала. В итоге один из конгрессменов из Техаса покинул заседание в сопровождении охраны.
Когда член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин отказался занять свое место, Джонсон потребовал «вывести этого джентльмена из зала». После этого Трамп продолжил речь.
05:17 Дональд Трамп появился в зале заседаний конгресса под аплодисменты соратников республиканцев.
05:14 Мелания Трамп также присутствует в конгрессе. Первая леди приветствовала законодателей и судей Верховного суда.
05:01 В конгрессе завершены приготовления к выступлению Трампа. Сам президент уже в Капитолии.
04:57 Белый дом опубликовал выдержки из речи Трампа перед конгрессом:
▪️ Президент подчеркнет усилия по разрешению украинского конфликта;
▪️ США строят крупнейший газопровод на Аляске, к проекту присоединятся Япония и Южная Корея;
▪️В ближайшие дни США примут решение о значительном увеличении добычи редкоземельных металлов;
▪️ «Байден допустил бесконтрольный рост цен на яйца».
04:49 Трамп направился в Капитолий для выступления перед конгрессом, несмотря на то, что такие речи обычно даются в конце первого года. Президент обсудит в том числе и украинское урегулирование.